Netwerk tegen Armoede bezorgd over afschaffing uitgebreid sociaal energietarief: "Er heerst paniek en onduidelijkheid" 

De federale regering heeft al gezegd het sociaal tarief te willen hervormen, maar het Netwerk tegen Armoede vraagt om dat te doen voordat het afgeschaft wordt. "Men wil naar een getrapt tarief gaan zodat het gebaseerd is op het inkomen, maar die hervorming is er nog niet en 1 juli is niet ver meer", zegt Heidi Degerickx. "We hopen daarom dat de regering eerst zal hervormen en dan pas over een afschaffing beslist."