Spanje gaat bepaalde jobs verbieden bij extreme hitte: "Er zijn al mensen gestorven, tijd om in te grijpen"

Díaz zei op een persconferentie dat er binnenkort nieuwe wetgeving aankomt. Wanneer de Spaanse meteorologische dienst AEMET code oranje of rood voor hitte instelt, zouden sommige beroepen automatisch (en verplicht) het werk moeten staken of hun activiteiten moeten aanpassen.

Het gaat dan om bepaalde activiteiten in open lucht, waar de hitte een grote impact kan hebben op het menselijke gestel, zoals arbeiders in de land- of tuinbouw, straatvegers of vuilnisophalers.