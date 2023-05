Grote stap in Oosterweelwerken: eerste deel van knooppunt Antwerpen-West is klaar, wat verandert er bij de Kennedytunnel?

Naast betere verbindingen voor het gemotoriseerde verkeer, is er ook een fietsbrug en een ecobrug, die de omliggende natuur met elkaar verbindt. "Hier was veel groen, maar je kon er niet aan", zegt Chantal Tielens, een buurtbewoner. "Nu is alles veel compacter en komt er 18 hectare groen bij, dus dat is positief."