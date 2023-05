Nieuwe Limburgse parketsectie M+ wil snelrecht efficiënter maken

Kleinere vormen van criminaliteit zoals winkeldiefstallen of drugsdealen worden al drie jaar aangepakt door de sectie M van het Limburgse parket. De M staat voor maatwerk met snelheid. “Sectie M+ is de start van een grotere samenwerking waarmee we complexe maatschappelijke problemen met meerdere partners samen willen aanpakken”, vertelt procureur Guido Vermeiren tijdens de voorstelling van de nieuwe werking. “We willen beter informatie met elkaar delen om sneller problemen te kunnen detecteren.” Voor de procureur is de nieuwe sectie M+ het begin van het allereerste veiligheidshuis in Vlaanderen.