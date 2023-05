Noodcentrale krijgt 85 extra medewerkers om personeelstekort aan te pakken

De noodcentrale 112 en de communicatie- en informatiecentra van de politie op het nummer 101 kampen al lang met personeelstekorten. Verlinden werkte een actieplan uit om die tekorten weg te werken, waarvoor de federale regering in maart de nodige middelen - 3 miljoen euro - heeft vrijgemaakt.

Concreet zijn er 26 bijkomende aanwervingen voorzien voor de 112 en 59 voor de 101. De bestaande wervingsreserve wordt aangesproken, maar vanaf juli worden er ook nieuwe selectieprocedures opgestart.

"Deze professionals zijn de eerste aanspreekpunten van mensen in nood, ze moeten hun job dan ook in de meeste optimale omstandigheden kunnen uitvoeren", zegt Verlinden, die benadrukt dat het wegwerken van de personeelstekorten bij de noodcentrales van bij haar aantreden een van haar prioriteiten was.