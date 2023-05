Oudste Belg op TikTok, Alice Trossard uit Landen, overleden

De honderdjarige Alice Trossard uit Landen, die bekend stond als de oudste Belg op TikTok, is overleden. Alice was geboren en getogen in Landen en bracht haar laatste jaren door in het woonzorgcentrum Zevenbronnen in Landen.

Op 23 januari dit jaar vierde ze haar 100ste verjaardag in het woonzorgcentrum. En dat vierde ze uiteraard met een TikTok-video. Haar filmpjes in de sociale media-app konden rekenen op meer dan vijf miljoen views en 400.000 likes.

Alice overleed op 5 mei. “Ze is stilletjes achteruit gegaan als gevolg van haar leeftijd”, zegt Mandy Cuypers van woonzorgcentrum Zevenbronnen. “Alice is in het rusthuis overleden.”