Overal huizenprogramma's: waarom kijken we zo graag bij anderen binnen?

"Blind gekocht", "Huizenjagers", "Huis gemaakt" en nu bij VRT 1 ook "Ons huis/nieuw huis": we worden om de oren geslagen met verbouwprogramma’s. Ze worden massaal bekeken, maar waarom gluren we zo graag binnen bij andere mensen? "Je huis is een deel van je identiteit. We vergelijken die graag met anderen, en het laat ons toe te dromen over wat (on)bereikbaar is", aldus Katia Segers, professor mediastudies aan de VUB.