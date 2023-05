Hooggerechtshof van Pakistan eist onmiddellijke vrijlating van oud-premier Imran Khan

Na de arrestatie van Khan dinsdag braken namelijk gewelddadige protesten uit in verschillende steden. Zeker 7 mensen kwamen al om, sommige bronnen spreken ook van 10 doden. Betogers staken auto's in brand en blokkeerden wegen. Gisteravond hebben manifestanten ook een station in brand gestoken aan de rand van de hoofdstad Islamabad en een radiostation bestormd in de stad Peshawar.

Duizenden mensen zijn opgepakt en volgens de politie raakten ook zo'n 200 agenten gewond. In twee van de vier provincies in Pakistan werd het leger opgeroepen om de onrust de kop in te drukken. Dat was nodig volgens de huidige premier, die het geweld "onvergeeflijk" noemde. Het Hooggerechtshof heeft Khan nu ook gezegd dat hij zijn aanhangers moet oproepen om vreedzaam te betogen.