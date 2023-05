Passagiers krijgen dan toch schadevergoeding: "Een dode piloot is geen buitengewone omstandigheid"

De passagiers hadden daarom graag een schadevergoeding gekregen, maar TAP weigerde. Volgens hen was er sprake van buitengewone omstandigheden en dan moet er geen schadevergoeding betaald worden. Het Europees Hof van Justitie gaat echter niet mee in die redenering. "Er zijn al heel wat interpretaties van buitengewone omstandigheden geweest, het is in ieder geval niet hetzelfde als overmacht," legt Mia Wouters, professor luchtvaartrecht (UGent), uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.