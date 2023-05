Politiefusie Aalter en Maldegem loopt vertraging op: "De goesting blijft, de administratie liet op zich wachten"

In de zomer van vorig jaar kondigden de burgemeesters van Maldegem en Aalter de fusie van hun politiediensten aan. In een klein jaar tijd zouden ze het hele traject afronden, want beide gemeenten wilden hetzelfde doel. Maar 1 juli wordt nu dus toch niet de startdatum.

"De reden is puur administratief", zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) van Maldegem. "Voor de fusies waren twee nieuwe koninklijke besluiten nodig. Op het eerste hebben we heel lang moeten wachten. Ondertussen hebben we wel werk gemaakt van de verkiezing van een nieuwe politieraad. We moeten nu nog een datum vinden voor de eerste samenkomst van die raad. Die is namelijk nodig om het mandaat van de korpschef vacant te maken."

Door alles wat er nog moet gebeuren, wordt 1 januari een meer realistische datum om met de nieuwe fusiezone van start te gaan. "Maar de neuzen staan intussen nog altijd in dezelfde richting", zegt De Ceuninck, "zowel in Aalter als in Maldegem".