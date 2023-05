PS-minister Dermagne verdedigt zich in Bpost-dossier: “Mijn kabinet heeft niks te maken gehad met het krantencontract”

Pierre-Yves Dermagne somde in het parlement de vergaderingen op die hij de afgelopen jaren met de top van Bpost heeft gehad. In de meeste gevallen ging het om ontmoetingen met voormalig CEO Dirk Tirez en Audrey Hanard, de voorzitter van de raad van bestuur met PS-signatuur. "Het is normaal om geregeld contact te hebben met een bedrijf als Bpost. Het is een essentiële dienstverlener in ons land en het is een grote werkgever", verdedigde Dermagne zich. "Als minister heb ik veel contacten met bedrijven en bedrijfsleiders, dat is mijn job."