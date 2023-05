150 hulpverleners bestrijden fictieve natuurbrand tijdens provinciale rampoefening in Zutendaal 

Tijdens de provinciale rampoefening moest er zogezegd een bosbrand bestreden worden. Die was volgens het scenario ontstaan op de terreinen van wapenfabrikant FN, tijdens het laden en lossen van een bestelwagen. Omwille van de droogte begon de vegetatie meteen te branden en verspreidde het vuur zich razendsnel in de omliggende bossen. In het draaiboek dreigde de bosbrand zich uit te breiden in de richting van Lanaken en Maasmechelen en moest voorkomen worden dat het vuur tot aan het opvangcentrum Ter Dennen, het woonzorgcentrum Bessemerberg en de afdeling Sint-Barbara van het ziekenhuis Oost-Limburg zou geraken.

Tijdens de oefening werd er van het gemeentelijk rampenplan naar het provinciale rampenplan opgeschaald. "Het is natuurlijk belangrijk dat dit vlot verloopt, maar over het algemeen meen ik tevreden te mogen terugblikken", vertelt Michel Carlier, directeur noodplanning en crisisbeheer van de provincie Limburg. "Al zullen uit de evaluatie altijd wel enkele leerpunten naar voor komen. En dat is uiteraard een goede zaak, want zo kunnen we onze aanpak verder verbeteren."