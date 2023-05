Delegatie uit Tremelo gaat op reis naar Molokaï om werking van Damiaanmuseum te verbeteren

"Om een kwaliteitslabel en de nodige subsidies te krijgen, moeten we partnerschappen aangaan, niet alleen in Vlaanderen maar ook internationaal", legt burgemeester De Wit uit. "Het is in dat kader dat we in oktober met een delegatie naar Honolulu en Molokaï gaan. We gaan er praten met de mensen die een museum uitbaten over de geschiedenis van de leprapatiënten. En er staat ook een ontvangst door de gouverneur van Hawaï op het programma."