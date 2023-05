Reizende openluchtcinema brengt komende zomer films in de Denderstreek

De zomerfilms in de Denderstreek staan gepland van 4 tot 27 augustus. Met een led-scherm op wielen trekt de organisatie vier weken rond. "We zitten telkens op een gezellige plek aan het water die heel feestelijk wordt ingekleed", vertelt Hans. "Hiermee willen we de unieke parels van de Denderregio in de verf zetten, zowel voor inwoners als voor toeristen."

Ook aan de regen is gedacht. "Als er slecht weer op komst is, dan schakelen we de dag zelf over op onze regenlocatie. We houden iedereen dan op de hoogte via sociale media. Maar we hebben de zomer van vorig jaar in gedachten en hopen op een warme, droge zomer", besluit Hans.