Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Wat als je druk ervaart om meer seks te hebben met je partner?"

Sara is al iets langer dan vier jaar samen met haar partner, maar in bed verloopt het de laatste tijd stroef. "Op zich kan ik niet zeggen dat de seks slecht is, maar ik mis iets. Ik heb soms het gevoel dat het echt samen beleven van het vrijen vermindert. Dat het meer om seks gaat dan om vrijen. Het is alsof de focus meer en meer ligt op het klaarkomen, en minder op het samen intimiteit beleven."

"Ik ervaar ook een zekere druk. Het is al een paar keer gebeurd dat mijn partner zin heeft, en ik niet. Daardoor blijft hij ontevreden achter, mij verwijtend dat ik hem niet geef wat hij normaal vindt in een relatie. Hij zegt dat hij spontaneïteit en initiatief van mijn kant mist. Door uitspraken als: "Ik verwacht dit in mijn relatie want seks is heel belangrijk", ervaar ik druk, waardoor mijn lijf reageert door op slot te gaan."

"Het is een neerwaartse spiraal van hij die meer wil, en ik die me afsluit of me soms voor de goede vrede ter beschikking stel. Ik verlang naar hoe fijn en verbindend het vroeger was. Heb je tips?"

