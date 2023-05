Rijbewijs vervallen? Dan riskeer je boete tot 2.000 euro: "Even zwaar gestraft als iemand die zonder rijbewijs rondrijdt"

Meer dan 425.000 mensen hun rijbewijs - in bankkaartvorm - gaat dit jaar vervallen. Dat schrijft het Nieuwsblad en is bevestigd aan onze redactie. Wie te laat is met het hernieuwen, kan zich aan forse boetes verwachten. CD&V-Kamerlid Jef Van den Berghe pleit dan ook voor mildere straffen voor wie de vervaldatum toch mist.