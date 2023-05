Slachtoffers van straatintimidatie of bedreiging kunnen terecht in 15 "Safe Places" in Brusselse Brabantwijk

In de Brabantwijk op de grens van Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node start vrijdag het project "Safe Place". Een "Safe Place" is een tijdelijk toevluchtsoord voor slachtoffers van straatindimitatie of van een reële of onmiddellijke dreiging. Vijftien handelzaken in de Brabantwijk nemen deel aan het project en zetten hun deuren open voor mensen die belaagd of geïntimideerd worden in de wijk.