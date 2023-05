Slechts twee Belgische bieren winnen medailles op World Beer Cup: Seefbier en Hoegaarden

Het is wel de eerste keer dat België de prestigieuze wedstrijd met zo weinig eremetaal verlaat. In 2022 vielen vijf Belgische bieren in de prijzen, in 2018 zeven. De voorzitter van de Belgische brouwers Krishan Maudgal ziet dit niet als een probleem.

"We verliezen er medailles, maar geen reputatie", reageert hij. Maudgal nam vorige week met Belgische brouwerijen deel aan een promotietournee in de VS. "De aantrekkelijkheid van Belgisch bier komt er weer op gang", zegt de voorzitter. De export van Belgisch bier over de Atlantische Oceaan zou weer kunnen aantrekken na in 2021 met 44 procent te zijn gedaald tegenover 2020.