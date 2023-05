Standaard Boekhandel in Zwevegem houdt nachtopening voor laatste boek van 'De Zeven Zussen'

Het was de eerste keer dat de boekhandel 's nachts open ging. Zaakvoerster Sarah Dewaele was tevreden: "We wisten echt niet hoeveel volk we mochten verwachten. We zijn blij dat er toch mensen zijn afgekomen. Aan de pre-orders is ook te zien dat er veel interesse is in het boek."



'Atlas' is het laatste boek in de boekenreeks van de Ierse schrijfster Lucinda Riley. Riley overleed in 2021 aan kanker. Haar zoon Harry Whittaker werkte het boek verder af. De boekenreeks gaat over zeven adoptiezussen die op zoek gaan naar hun afkomst, aan de hand van een brief van hun overleden adoptievader.