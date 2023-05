Tienen heeft voortaan ondergrondse parkeergarage vlak bij Grote Markt : "Dit zal shoppers naar de stad lokken"

De parkeergarage moet een impuls geven aan toerisme en handel, zegt schepen Bram Delvaux (Open VLD) :"Bezoekers van onze stad blijven graag in het centrum dicht bij de Grote Markt parkeren. Dat kan nu. Bovendien is de garage bewaakt."

Maar ook de tarieven zijn goedkoop: "Overdag betaal je 1 euro per uur. Na zes uur 's avonds betaal je maar 50 cent per uur. Maar ook bewoners kunnen er terecht om 's avonds hun auto te parkeren voor 30 euro per maand."