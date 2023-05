Trein rijdt in op auto op overweg in Bilzen, autobestuurster gewond

Het ongeval gebeurde met een trein die vanuit Maastricht op weg was naar Hasselt. Ter hoogte van de overweg in de Molenstraat reed hij in op een auto. "Bij het ongeval raakte de bestuurster van de auto gewond. Ze is niet in levensgevaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens Thomas Baeken van Infrabel zaten in de trein 40 passagiers, niemand van hen raakte gewond. Het duurde uiteindelijk ruim een uur voor de laatste passagiers uit de trein werden geëvacueerd. Vervolgens werden ze met een bus weggebracht naar het station.

Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Tongeren en Bilzen stil. De NMBS zal vervangbussen inleggen. Ondertussen wordt verder onderzocht hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Daarbij wordt ook gekeken naar de werking van de signalisatie. Vlak bij de overweg waren ook werken aan het wegdek aan de gang.