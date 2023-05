TUI moet vluchten vanuit Deurne schrappen door gebrek aan vliegtuigen: "We vliegen op 60 procent capaciteit"

Maar dat recht op schadevergoeding vervalt, als er overmacht kan worden ingeroepen. “Overmacht staat echter niet zo duidelijk gedefinieerd in de wetteksten, en zijn voor discussie vatbaar. Maar op basis van voorbije rechtszaken, kunnen we zien in welke gevallen mensen een rechtszaak wonnen of verloren.”

Een reisorganisator kan bijvoorbeeld niets doen aan een sneeuwstorm of staking van de luchtverkeersleiders. “Maar een technisch defect aan een vliegtuig of – in dit geval – het ontbreken van vliegtuigen, valt niet onder overmacht. Ze kunnen altijd andere vliegtuigen inhuren. Als je tickets hebt verkocht voor vliegtuigen die je nog niet hebt, dan moet je daar zelf de gevolgen van dragen,” besluit Nico Cardone.

Al je rechten als passagier vind je in de Europese verordening EU261/2004.