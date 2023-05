Kandidaat in Turkse presidentsverkiezingen trekt zich terug, maakt oppositie nu meer kans tegen Erdogan? 

De vraag is nu dus of de stemmen voor Ince naar Erdogan of Kilicdaroglu zullen gaan, én of ze eventueel de balans zo kunnen doen overhellen dat een van de twee kandidaten het haalt in de eerste ronde. Voor Ince stemmen vooral jonge mensen, die ontevreden zijn over zowel Erdogan als de belangrijkste oppositiekandidaat, Kilicdaroglu. Volgens een recente peiling zouden de meeste kiezers van Ince wel naar Kilicdaroglu neigen in een tweede ronde.