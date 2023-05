Hasseltse ICT-reus Cegeka breidt uit naar Griekenland: bedrijf al in meer dan 10 landen actief  

Met de opening van de nieuwe vestiging wil Cegeka extra capaciteit creëren. "De Griekse uitbreiding zal ons meer flexibiliteit en schaalbaarheid geven, waardoor we onze Europese klanten nog beter van dienst kunnen zijn. We blijven daarom ook investeren in onze mensen en technologieën zoals AI, cybersecurity, enzovoort ", aldus CEO Stijn Bijnens. Het bedrijf onderzoekt momenteel al of nog meer vestigingen in Griekenland een optie zijn. Zo wordt bekeken of ook Thessaloniki een uitvalsbasis kan zijn.