Veertig brandweerlui helpen vrouw van 400 kilogram naar Frans ziekenhuis met hulp van Belgische ziekenwagen

De operatie nam een uur in beslag. Muren en plafonds van het huis moesten gesloopt worden om de vrouw naar buiten te krijgen en over te brengen naar een ziekenhuis in Nancy. Enkele straten in de omgeving werden afgezet.

"Een interventie van dit type, met dergelijke complexiteit, is nog nooit gebeurd in Frankrijk", zegt Bernard Burckel van de lokale overheid aan de zender France 3.