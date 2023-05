Vernieuwing Oude Vest in Dendermonde loopt vertraging op

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde eerder dat een stadsbestuur geen vergunning mag geven voor eigen projecten. Bij het afleveren van de vergunning voor de Oude Vest was die maatregel nog niet van kracht. "We begrijpen de maatregel en daarom zullen we niet wachten op de definitieve nietigverklaring", zegt Dirk Abbeloos, schepen van lokale handel (CD&V). "Het plan voor de Oude Vest gaan we nu laten screenen door de provincie, die dan moet beslissen over de vergunning. Maar inhoudelijk gaan we amper wijzigingen aanbrengen". Door de aanvraag van de nieuwe vergunning zouden de werken zeker niet starten voor eind 2024.