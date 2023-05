Check de datum op je rijbewijs of het kan je duur komen te staan: wat moet je doen als je rijbewijs binnenkort vervalt?  

Met welk rijbewijs loop jij nog rond? Er is een grote kans dat je je portefeuille opentrekt en vaststelt: met het papieren. Dat is ook perfect in orde. Pas op 19 januari 2033 moet de volledige omschakeling van het papieren naar het rijbewijs in bankkaartmodel gebeurd zijn.

Daar is wel één kanttekening bij te maken (en ook daarvoor kijk je best eens in je portefeuille): je moet nog steeds lijken op de foto op je rijbewijs. "Net zoals bij je identiteitskaart of reispas moet je herkenbaar zijn", benadrukt Mich Vergauwen van VAB. "Dat is natuurlijk wel wat vatbaar voor interpretatie, maar je kan daar effectief een boete voor krijgen." Hij raadt dan ook aan om je rijbewijs te vernieuwen als de foto niet meer overeenstemt met de realiteit. Ook als je rijbewijs gestolen wordt, verloren, beschadigd of onleesbaar geraakt of ingetrokken is, wordt je rijbewijs ingeruild door het nieuwere exemplaar.