Verenigd Koninkrijk levert omstreden lange-afstandsraketten aan Oekraïne

De VS stemde enkele maanden geleden wel in met de levering van HIMARS-systemen, en ook dat zijn lange-afstandsraketten. Al ligt het bereik wel een stuk lager dan de Storm Shadows. HIMARS kunnen "slechts" 80 kilometer ver vliegen. Een ander raketsysteem dat de VS leverde, De GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), kan tot 150 kilometer ver reiken, bijna twee keer zo ver als de raketten waar het Oekraïense leger op dat moment over beschikte.