Voetgangersbrug ingestort nabij Finse hoofdstad Helsinki, meer dan 20 kinderen gewond

De voetgangersbrug in Espoo, niet ver van de Finse hoofstad Helsinki, stortte vanmorgen rond 9.30 uur in. Op dat moment liep volgens de hulpdiensten net een groep van een 40-tal scholieren op de brug.

Er zijn zeker 24 gewonden, van wie een tiental met ernstige verwondingen. Ze zijn naar vier verschillende ziekenhuizen gebracht.

Op beelden van Finse media is te zien dat de bodem uit de brug is gevallen en dat meerdere mensen gewond op de grond lagen. De brug was enkele meters hoog, de slachtoffers zijn op de straat eronder gevallen.

In de Finse media zeggen buurtbewoners dat de tijdelijke brug dagelijks door veel voetgangers werd gebruikt, maar dat ze al geruime tijd in een slechte staat verkeerde.