Vooruit wil leefloon voor nieuwkomers tijdens de eerste drie jaar vervangen door integratiesteun

Wie hier niet als asielzoeker erkend wordt, moet sneller terugkeren. Daarom wil Vooruit het systeem van legale arbeidsmigratie gebruiken als een hefboom om landen van oorsprong te dwingen om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Geen terugkeerakkoord, geen legale arbeidsmigratie, luidt het devies hier.

Asielzoekers die uit een "veilig land" komen, moeten voor Vooruit onmiddellijk worden geweigerd en teruggestuurd. Hun asielaanvraag zou als onontvankelijk worden beschouwd, tenzij er duidelijke redenen zijn om een andere beslissing te nemen. Hoe realistisch dit voorstel is, is nog maar de vraag. Het lijkt in elk geval in tegenspraak met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die stelt dat iedereen "het recht heeft in andere landen asiel te vragen en te genieten tegen vervolging".

Voor wat de instroom betreft, pleit Vooruit voor een eengemaakte Europese asielprocedure en een Europees asielagentschap.In 2015 deden de Duitse sociaaldemocraten al een gelijkaardig voorstel, dat tot nu toe dode letter is gebleven.