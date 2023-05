Werken Oosterweel niet stilgelegd na uitspraak rechtbank over met PFAS vervuilde gronden

"Het is niet aan de burgerlijke rechter om zich de beoordelingsbevoegdheid van de OVAM toe te eigenen en zich in de plaats te stellen van de OVAM door een afwijkend bodemonderzoeks- en saneringstraject op te leggen. Op die manier zou de burgerlijke rechter aan de OVAM haar beleidsvrijheid ontnemen en het beginsel van de scheiding der machten schenden."

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden met de beslissing van de rechter. "De uitspraak bewijst zelfs dat het Saneringsverbond dat we afsloten met burger- en milieubewegingen van grote meerwaarde is." Ze verwijst expliciet naar de voldoende controlemechanismen van het Saneringsverbond die onnodige risico's voorkomen. "Ik ben nog steeds alle verantwoordelijke organisaties dankbaar om samen te werken in het algemeen belang."