Wolkbreuk boven Lauwe veroorzaakt veel wateroverlast: turnclub schat schade op honderduizenden euro's

“Rond 21 uur is er een wolkbreuk losgebarsten boven Lauwe, heel plaatselijk maar zeer hevig”, zegt Dries Defossez, voorzitter van turnclub Vaste Vuist. “We hadden net een bestuursvergadering en toen we in de gymzaal gingen kijken, zagen we hoe het water naar binnen liep. Het was extreem."

Al het water van de voetbalvelden naast de sporthal, liep naar binnen in de gymzaal. "Op een bepaald moment stond het water wel 50 centimeter hoog. Onder meer de put onder de trampolines en de valput met blokken uit mousse liepen onder water. We konden niets anders doen dan lijdzaam toekijken."