Oekraïense president Zelenski: "We hebben meer tijd nodig voor ons tegenoffensief"

Zelenski’s prioriteiten liggen bij zijn volk – “het is vooral droevig dat er mensen op ons land sterven” – maar hij vindt het wel jammer dat het Eurovisiesongfestival niet in Oekraïne, maar het Verenigd Koninkrijk doorgaat.

“Ik heb veel respect voor Groot-Brittannië, maar als wij het niet konden organiseren, dan had het in een buurland zoals Polen of Slowakije moeten doorgaan. Er wonen momenteel miljoenen Oekraïners in Polen. Het had hen het gevoel kunnen geven dat het leven doorgaat.”