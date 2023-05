12 keer zoveel stopzettingen als faillissementen in Limburg

In 2010 stonden er tegenover elk faillissement nog maar 5 stopzettingen in Limburg. Dat is in 2022 met 12 stopzetting tegenover elk faillissement meer dan verdubbeld. UNIZO Limburg merkt dat die stopzettingen vaak vergeten worden, omdat er vaak gefocust wordt op het aantal faillissementen. Ze erkennen wel dat bij stopzettingen de impact op andere ondernemingen veel beperkter blijft dan bij een faillissement.