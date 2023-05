19.200 euro boete voor eigenares dakwerkbedrijf Linter die werknemers onzorgvuldig asbest liet ruimen

Op 12 mei 2020 voerde de sociale inspectie een controle uit op een werf in Wijgmaal, waar vier werknemers van een dakwerkbedrijf uit Linter aan het werk waren. De vier verwijderden asbesthoudende leien van het dak, maar hadden daarbij niet de juiste voorzorgsmaatregelen genomen om het vrijkomen van asbest te voorkomen. Daarnaast waren ze niet voorzien van veiligheidskleding, een correct mondmasker, hadden ze geen opleiding gekregen én was er geen melding gemaakt dat ze asbest zouden gaan verwijderen.

Hoewel de vier op een dak aan het werken waren, was er geen enkele vorm van valbescherming geïnstalleerd. Niet collectief, zoals een hek of valnet, noch persoonlijk, zoals een harnas. Minder gevaarlijk, maar nog steeds kwalijk, was dat de vier ook niet ingeschreven waren. De zaakvoerdster van het dakwerkbedrijf verklaarde dat ze dacht dat dat niet moest, aangezien de vier dichte familie waren.