24 uur lang boksen voor het goede doel in Geel: "Ik hoop vooral dat mijn stem het uithoudt"

Bokser Benny Rogmans, bekend als vechtinstructeur van het tv-programma Kamp Waes, gaat voor de tweede keer dag en nacht boksles geven voor het goede doel. "Vorig jaar heb ik ook 24 uur mensen getraind. Dat was heel leuk, dus daarom doen we het opnieuw." Vanaf 19.00 uur beginnen ze er aan in boksclub Naksu in Geel. Zo'n 750 mensen van over heel Vlaanderen hebben zich al ingeschreven om een uurtje tegen een bokszak komen meppen onder begeleiding van Rogmans en enkele andere trainers. Per deelnemer komt er 10 euro in het laatje voor het goede doel.