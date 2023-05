60 procent van de werknemers van Bewel Pelt akkoord met plan na de sluiting: "Blij dat er duidelijkheid is"

"Wij zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is voor de 90 werknemers van Bewel in Pelt", zegt Johan Bongaerts, algemeen directeur bij Bewel. Afgelopen maandag organiseerden de vakbonden na een personeelsvergadering een stemming, waarvan de resultaten nu bekend zijn. Zo'n 60 procent van de 77 werknemers die gestemd hebben, is akkoord met het plan van de directie voor na de sluiting.

"Nu kunnen we de individuele gesprekken opstarten om samen met de werknemers te kijken wat voor hen de beste toekomstige werkplaats is. We zullen het hebben over mogelijke praktische beslommeringen en hoe we die kunnen oplossen", aldus Bongaerts.