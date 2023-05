"Na actievoeren, nu eindelijk feesten": 16de Kanaalfeesten vieren dat Schipdonkkanaal niet verbreed wordt

Minister Zuhal Demir (N-VA) laat een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup) opmaken om de reservatiestrook te schrappen én de gronden en gebouwen naast het kanaal te herbestemmen. "Dit is een unieke kans om ruimte te maken voor recreatie. Zo was er altijd een tekort aan horeca", zegt Paul Vansteelandt, de expert van het Schipdonkcomité. "Dit gaat om een prachtig gebied met een enorm potentieel. Het is een unieke verbinding tussen Gent, Brugge, Damme en Sluis, tussen vier middeleeuwse steden. Waar vind je dat nog?"

Ondertussen is er al een plangroep opgestart die het Grup mee moet voorbereiden. “Er is nog veel werk aan de winkel”, zegt burgemeester Kim Martens (CD&V) van Lievegem: "Naast het bieden van rechtszekerheid aan bewoners, moeten we ook de troeven van het kanaal uitspelen."