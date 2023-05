Aanleg ring rond Eeklo start na bouwverlof

"In augustus start de eerste fase”, kondigt schepen van Ringmanagement Danny Plaetinck (N-VA) aan. Het gaat om de aanleg van een rotonde en vrachtwagenparking ter hoogte van de Industrielaan. “Alle voorbereidingen zijn achter de rug”, zegt Plaetinck. “De nutsleidingen zijn aangelegd, de bomen die in de weg stonden om de eerste fase te kunnen starten werden verplant. De aanbesteding voor zo’n project is heel omslachtig. Maar nu is de aannemer bekend."