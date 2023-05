Ophef over "buitensporig" waterverbruik door beroemdheden in klein Frans dorpje, ook Albert en Paola genoemd

Ook de Groothertog van Luxemburg laat in een persbericht weten dat de beschuldigingen onterecht zijn. "De familie had inderdaad een huis in Châteauneuf-Grasse, maar het werd verhuurd in 2020 en verkocht in 2022. Ze is dus niet verantwoordelijk voor de overconsumptie die hier aan de kaak gesteld wordt", klinkt het in het dagblad Le Quotidien. "In hun huis in Cabasson bedraagt het waterverbruik bijvoorbeeld in de zomermaanden 52 kubieke meter per maand. De droogtevoorschriften zijn dus altijd gerespecteerd."