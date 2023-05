Homofoob gedrag leerlingen Atlas College tijdens actie rond diversiteit: "Ze spuwden op regenbooghartjes"

Het stadsbestuur gaat het incident aankaarten bij de school. Ook de directie van het Atlas College keurt het gedrag af. "We zijn geschokt door wat er gisteren gebeurd is, het is totaal onaanvaardbaar,” zegt algemeen directeur Christel Schepers. "De acties van de leerlingen komen niet overeen met de warmte waar de school voor staat. Daarom schieten we in actie. We gaan de komende weken in dialoog met de leerlingen en gaan dit aanpakken in samenwerking met de stad."