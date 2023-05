AZ Maria Middelares Gent zet al het personeel in de bloemen op dag van de verpleegkunde: “Extra schouderklopje doet deugd”

12 mei is het internationale dag van de verpleegkundige. In het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent vieren ze dat als dag van de medewerker. “Iedereen verdient vandaag een plek in de schijnwerper”, zegt Philippe Duym. Hij is hoofdverpleegkundige op de afdeling nierdialyse.

“Elke schakel in het ziekenhuis is belangrijk. Van de verpleegkundigen, over de artsen tot het keukenpersoneel. Alleen samen staan we sterk en kunnen we goede zorg verlenen.”

Het ziekenhuis trakteert al haar medewerkers deze middag op een barbecue en een geschenk. Ook de patiënten zijn vandaag extra attent. “We hebben al koekjes en chocolade gekregen. De werkdruk ligt zeer hoog, dus het doet ons oprecht deugd om dat extra schouderklopje te krijgen.”