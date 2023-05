Bestuurder (22) zonder rijbewijs, met lachgasballon in de mond crasht tegen fietsenrek in Antwerpen

In Antwerpen is een autobestuurder zonder rijbewijs gecrasht tegen een fietsenrek. De politie wilde hem stoppen, omdat ze zagen dat hij een ballon in de mond had. Daarop vluchtte hij weg, maar ramde een fietsenrek. Hij wilde nog te voet ontsnappen, maar hij kwam vast te zitten in een tuin. De 22-jarige man bleek geen rijbewijs te hebben.