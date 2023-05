Voortaan kunnen gevaarlijke criminelen na hun straf worden opgenomen in een psychiatrische instelling

Vandaag kunnen daders van zware criminele feiten veroordeeld worden tot een gevangenisstraf en ter beschikking worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Bij een terbeschikkingstelling kan de strafuitvoeringsrechtbank, na de gevangenisstraf, de veroordeelde opvolgen en eventueel beslissen om de dader toch nog langer in de gevangenis te houden. Maar zo'n terbeschikkingstelling is, net zoals de gevangenisstraf, beperkt in tijd.