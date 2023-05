Chauffeur en drankenhandelaar pompen honderden biervatten van AB Inbev in Leuven leeg en vullen ze met water

De gps-gegevens van die chauffeur werden geanalyseerd. Daaruit bleek dat hij, alvorens de vaten te leveren, een omweg maakte langs loodsen in Zaventem en Grimbergen. Daar stond de oplegger dan een uur stil. In die periode zouden de vaten gewisseld worden. Daarna reed de chauffeur verder om de gewisselde vaten te gaan leveren bij de klanten. In totaal zouden de mannen het trucje vijf keer hebben uitgehaald. In totaal zou het gaan om minstens 420 vaten. Het is niet duidelijk of de mannen het gestolen bier zouden verkocht hebben.