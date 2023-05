Chocolatier uit Knokke-Heist maakt exacte replica van kroon koning Charles III met 400 edelstenen uit suiker

"Een kroning van een Britse vorst: zoiets maak je zelden mee", vertelt chocolatier Oliver Van Neuten. "Ik wilde dus iets speciaals doen. Eerst leek het een totaal onmogelijke opdracht: het ontwerp is zo complex. Uiteindelijk ben ik er gewoon voor gegaan", lacht hij.

Na een week zwoegen was de exacte replica van de kroon af die Charles III opgezet kreeg tijdens zijn de officiële kroning. "Het is een één op één replica waar ik heel wat verschillende technieken voor moest toepassen", gaat hij verder. "Zo draagt de kroon ook vierhonderd "edelstenen" uit suiker. Dat was niet zo simpel. De volgorde van de steentjes, de overlapping van kleuren én ook de kleur van het goud: alles moest identiek zijn."