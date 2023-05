"Zal pas tevreden zijn met goede verkiezingsuitslag": "winnaars" van peiling "De Stemming" reageren

Want Rousseau is ambitieus. "Het is een ambitie om steeds meer te halen. Hoe meer stemmen we halen, hoe meer we kunnen wegen op hogere lonen, op betere pensioenen, op verandering in het onderwijs, op verandering in de kinderopvang. Hoe meer stemmen we hebben, hoe meer gewicht ik heb aan de onderhandelingstafel."

Voor Vlaams Belang heeft hij geen goed woord over. Wat Rousseau betreft, blijft het cordon sanitaire bestaan. "In geen enkel land in de wereld waar extreemrechts bestuurd heeft, gaat de welvaart van de mensen en de vrijheid erop vooruit. Het zal niet gebeuren en zeker niet met Vooruit."