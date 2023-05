Vrouw overleden na aanrijding door tram op Linkeroever in Antwerpen

Rond 13.20 uur is een vrouw aangereden door een tram op de Blancefloerlaan op Linkeroever in Antwerpen. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze is ter plaatse overleden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de halte A. Van Cauwelaert. Het is nog niet duidelijk hoe het precies gebeurde. Op de tram vielen er geen gewonden. De chauffeur is wel zwaar onder de indruk, zegt De Lijn.

Door het ongeval rijden er voorlopig geen trams van De Lijn tussen de haltes Astrid en Diamant in het centrum van de stad en Linkeroever. Het gaat om de lijnen 3, 5, 9 en 15. De Lijn voorziet pendelbussen tussen rechter- en linkeroever.

De Blancefloerlaan is plaatselijk ook afgesloten. Verkeer dat richting Zwijndrecht wil, wordt omgeleid. Dat veroorzaakt in de buurt heel wat verkeershinder, zegt de politie.