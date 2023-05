Herdenkingstuin op plaats van gruwelhuis Marc Dutroux is klaar

Het huis in Charleroi is een van de vele eigendommen van Dutroux, en het wordt het meest in verband gebracht met de gruwel die hij heeft aangericht. In het huis bevindt zich de kelder, waar hij alle meisjes opsloot die hij ontvoerde.

De toegang zat verborgen achter een rek. Julie Lejeune en Mélissa Russo stierven er. An Marchal en Eefje Lambrecks zaten er een tijdlang opgesloten, voor ze naar een ander huis in Jumet werden gebracht. Sabine Dardenne en Laetitia Delhez konden uit de kelder bevrijd worden na de arrestatie van Dutroux.