Expo in Utrecht brengt ode aan Antwerpen: "Zonder Antwerpen geen Hollandse schilderkunst in de 17e eeuw"

"Amsterdam, het Antwerpen van het noorden", het staat in grote letters in een van de zalen in Museum Catharijneconvent in Utrecht. In 1585 telde Amsterdam amper 30.000 inwoners. Het is pas na de Val van Antwerpen in datzelfde jaar 1585 dat de Nederlandse stad echt begon te groeien. 15 jaar later was de bevolking al verdubbeld.